Przypomnijmy, że rząd zaproponował co prawda podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł (z obecnych 8 tys. zł oraz 3091 zł – w zależności od dochodów), ale również zapowiedział likwidację odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Składka miałyby też być wyliczana od dochodu, a nie ryczałtowo. To może oznaczać istotne podwyżki podatków i składek dla przedsiębiorców.

– Regulacje te nie są wprowadzone przez Estonię, Maltę, Czechy czy jakikolwiek inny kraj w UE. To są polskie regulacje, uniwersalne dla każdej jurysdykcji. O to mamy też najwięcej zapytań ze strony klientów – przyznaje Artur Kuczmowski.

Te wymogi powodują, że jeśli każdy, kto chce rozliczać podatki w Czechach, Estonii, na Malcie, Cyprze czy w innym kraju, musiałby się de facto wyprowadzić do tego kraju na co najmniej 184 dni w roku wraz z rodziną.

– Jeżeli przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania w Polsce, to czeska (a także estońska, słowacka i in. – przyp. red.) działalność z reguły będzie wywoływała skutki podatkowe również w Polsce – mówi Makowski.

Popularny po ogłoszeniu Polskiego Ładu pomysł, że wystarczy przenieść firmę do Czech, by przestać płacić podatki w Polsce, nie ma więc wiele wspólnego z rzeczywistością. Zdaniem Mariusza Makowskiego przenosiny są zbyt ryzykowne i w konsekwencji nieprzynoszące żadnych korzyści, jeśli samozatrudniony funkcjonuje na polskim rynku – ma wyłącznie polskich klientów i wiąże się z fizycznym wykonywaniem pracy i usług na terytorium Polski.

Jeśli chodzi o przeniesienie spółki za granicę, to będzie to łatwiejsze i może być również opłacalne. W praktyce jednak i tu pojawia się wiele trudności.

– Podatek dochodowy wynosi co prawda 20 proc., ale jest płacony w momencie wypłaty dywidendy do jej wspólników. Dopóki nie mamy do czynienia z dywidendą, dopóty spółka nie płaci podatku dochodowego – mówi Kuczmowski.

Jednocześnie – dodaje – środków tych może użyć do reinwestowania w rozwój swojej działalności operacyjnej oraz do inwestycji w ruchomości, nieruchomości, nabywanie udziałów, akcji w innych podmiotach. – W zakresie inwestycji firmy te nie są ograniczone terytorialnie, więc łatwo sobie wyobrazić, że mogą nabywać np. nieruchomości w Polsce lub też inwestować w polskie spółki – dodaje Artur Kuczmowski.

Jak dodaje Artur Kuczmowski, każdy z krajów chętnie przyjmie obcokrajowców, którzy zakładają na jego terenie firmy, bo to przynosi wymierne korzyści w postaci wpływów bezpośrednich, takich jak podatki i opłaty administracyjne, oraz pośrednich, takich jak podatki od firm obsługujących takie podmioty. – Domyślnie, większość z tych firm stanie się rezydentami podatkowymi w kraju ich rejestracji, natomiast to na podatniku spoczywać będzie ciężar potencjalnego udowodnienia, iż podmiot ten jest faktycznym rezydentem w kraju rejestracji – ostrzega Kuczmowski.

W praktyce trzeba też pamiętać o przepisach o zagranicznych jednostkach (spółkach) kontrolowanych (CFC). Określają one obowiązki podatnika w związku z kontrolowaniem podmiotów zagranicznych, i to niezależnie od wysokości ich przychodów. W praktyce polski fiskus może zażądać zapłaty podatku od przychodu uzyskanego przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, np. w Czechach, Estonii, na Cyprze, Malcie itd. Muszą być jednak spełnione trzy wymogi, aby uznać, że spółka zagraniczna jest CFC. Chodzi o:

To wszystko trzeba brać pod uwagę, jeśli polski podatnik chce przenieść spółkę za granicę i nie wpaść w przepisy o CFC. Zdaniem ekspertów, podejmując taką decyzję, za każdym razem trzeba oceniać to indywidualnie, zarówno pod względem kosztowym, jak i organizacyjnym.

– Z całą pewnością przenosiny do Estonii mogą być atrakcyjne, jest to bardzo dobry kierunek dla firm z branż IT, spedycji, nowych technologii, start-upów, handlu międzynarodowego. Czy to się opłaca? Każdy sam musi to ocenić – kończy Artur Kuczmowski. ©℗