Podatnicy dostaną również więcej czasu na przedstawienie lokalnej dokumentacji cen transferowych, gdy zażąda tego urzędnik skarbówki. Termin zostanie wydłużony z 7 do 14 dni. Zniknąć ma również jeden z warunków uprawniających do korekty cen transferowych. Resort chce, aby nie trzeba było już potwierdzać takiej korekty w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie będzie już obecnych wątpliwości, że za niesporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych podatnikom grożą sankcje karnoskarbowe.

Jeżeli transakcja z podmiotem powiązanym okaże się refakturą bądź niewielką pożyczką na rzecz podmiotu powiązanego, to w ogóle nie trzeba będzie sporządzać dokumentacji cen transferowych. Jeśli z takiego ułatwienia skorzysta podatnik inny niż mikroprzedsiębiorca, urzednik skarbówki będzie mógł od niego zażądać sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie 30 dni. Musi jednak przy tym wskazać okoliczności, które uprawdopodobniają zaniżenie wartości konkretnej transakcji kontrolowanej.

Resort finansów chce również, aby w niektórych sytuacjach zniknął obowiązek sporządzania analizy porównawczej bądź analizy zgodności w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Nie dotyczyłby on transakcji realizowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców oraz wszystkich transakcji (nie tylko kontrolowanych) z rajami podatkowymi bądź sytuacji, gdy rzeczywisty właściciel kontrahenta ma tam siedzibę. W tym drugim przypadku nie znikną jednak obowiązki odpowiedniej weryfikacji kontrahentów i przygotowania dokumentacji cen transferowych. Planowane ułatwienia dotyczyłyby już dokumentacji składanej za rok bieżący. ©℗

Pochwalić należy połączenie oświadczenia o cenach transferowych z informacją TPR, co zmniejszy obowiązki administracyjne u podatników. Zamiast składać dwa osobne dokumenty, w różnych formach i do różnych organów, będą mogli skoncentrować się na prawidłowym przygotowaniu informacji TPR. Dobrym krokiem jest też likwidacja obowiązku składania ORD-U, gdy został już złożony TPR, oraz zakładane wprowadzenie zwolnienia dokumentacyjnego dla refaktur lub poszerzenie zwolnienia dla transakcji objętych safe harbourem.

Uważam jednak, że zabrakło odważniejszych uproszczeń w zakresie nowych przepisów o rajach podatkowych, które obowiązują od tego roku. Pułapką może się też okazać zakładane zwolnienie (dla mikro- i małych firm) z obowiązku sporządzenia analiz porównawczych lub analiz zgodności jako elementu dokumentacji cen transferowych. Zmiana wydaje się korzystna, ale w praktyce może być pułapką dla zarządów takich spółek. Podmioty te nadal będą obowiązane co roku oświadczać urzędowi skarbowemu, że ceny transferowe są zgodne z zasadą ceny rynkowej, a to właśnie analizy ekonomiczne służą temu, żeby to weryfikować.