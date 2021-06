Wszyscy ci przedsiębiorcy zobowiązani do wymiany kas mogą skorzystać z ulgi na jej zakup (90 proc. ceny kasy netto, nie więcej niż 700 zł). Wprawdzie co do zasady przy wymianie kasy preferencja ta nie przysługuje, ale ustawodawca przewidział wyjątek dla podatników, którzy obowiązkowo wymieniają kasy według ustawowego harmonogramu. Oznacza to, że jeżeli nowe urządzenie (w zamian starego) kupi np. doradca podatkowy lub przychodnia medyczna, nie odzyska 700 zł od każdej kasy. Nie są oni bowiem do tego zobowiązani przepisami (patrz rozmowa). Odliczenie przysługuje takim podatnikom tylko przy pierwszym zakupie kasy online.