Ważne niuanse dotyczące podatku VAT

Opodatkowanie nieruchomości, transakcje łańcuchowe czy niektóre działania podejmowane na rzecz pracowników, należą obecnie, w ocenie Doroty Kosackiej, członka zarządu i doradcy podatkowego DBO Polska, do najbardziej newralgicznych kwestii jeśli idzie o regulacje VAT. Warto zwrócić uwagę m.in. na zmiany w orzecznictwie.

Przy sprzedaży nieruchomości pojawia się czasem fundamentalne pytanie: czy podlega to opodatkowaniu VAT? Jak zauważa Dorota Kosacka, orzecznictwo przez długi czas było niekorzystne dla podatników. Podejście sądów się jednak stopniowo zmienia, choć sprawa pozostaje dyskusyjna. To samo dotyczy ewentualnego zwolnienia z VAT, w przypadku przedsiębiorców. O skutkach podatkowych przesądzają niuanse.

Jeszcze bardziej kłopotliwa może okazać się kwestia transakcji łańcuchowych. Są to transakcje zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od ostatniego z podmiotów (w łańcuchu) do pierwszego, lecz każdy z podmiotów biorących udział w transakcji rozpoznaje dostawę towarów na rzecz kolejnego. Problem w tym, że niektórzy podatnicy w ogóle nie zdają sobie sprawy, jak podkreśla Dorota Kosacka, że uczestniczą w tego rodzaju transakcji. Oto przykład takiego zdarzenia: firma z Polski sprzedaje towar niemieckiemu partnerowi. Ten z kolei – czeskiemu, i to właśnie ten ostatni zgłasza się po odbiór do Polski. Ma to swoje daleko idące konsekwencje podatkowe.

Gdy firma coś daje pracownikowi

Kolejną złożoną kwestia są czynności nieodpłatne i częściowo odpłatne dla pracowników. Na przykład wyłożenie owoców, którymi zatrudnieni mogą się częstować w miejscach ogólnie dostępnych, przestaje być proste, gdy wkraczamy na grunt VAT i pojawia się dylemat istnienia – lub nie – prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jak podkreśla Dorota Kosacka, podejście fiskusa do takich czynności się zmieniło. Innym przypadkiem, gdy nie można zapomnieć o niuansach podatkowych, są rozmaite karnety dla pracowników.

Ekspert DBO Polska mówi również o niuansach podatku u źródła, zagadnieniu z obszaru podatków dochodowych.