Jan Sarnowski, wiceminister finansów, tłumaczył, że ulga ma zachęcić polskich przedsiębiorców do przejmowania ich kontrahentów doświadczających przejściowych problemów finansowych (nie tylko polskich, ale także zagranicznych, jak wynika z uzasadnienia do projektu).

Firma przejmująca innego przedsiębiorcę niezależnie od zaliczenia wydatków związanych z konsolidacją do kosztów uzyskania przychodu mogłaby odliczyć dodatkowo równowartość tych wydatków od dochodu. Innymi słowy każdy 1 zł wydany na konsolidację z innym polskim bądź zagranicznym podmiotem zmniejszy dochód do opodatkowania o 2 zł. Odliczeniu w ramach ulgi miałyby podlegać m.in. koszty obsługi prawnej, audytu itp., ale już nie cena zapłacona za udziały (akcje) ani też koszty finansowania dłużnego transakcji

Doktor Michał Bernat, radca prawny i doradca podatkowy w Dentons, dodaje, że błędem MF może być zakładane wykluczenie z prawa do skorzystania z ulgi spółek holdingowych uzyskujących głównie przychody pasywne, np. z dywidend. To takie podmioty są bowiem najczęściej wykorzystywane do przejmowania kontrahentów. – Prawo do ulgi ma istnieć wyłącznie pod warunkiem uzyskania odpowiednio wysokich dochodów z działalności operacyjnej, a preferencja nie będzie dostępna nawet przy najwyższych dochodach z zysków kapitałowych – tłumaczy ekspert Dentons.