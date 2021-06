To kolejne zmiany szykowane w ramach Polskiego Ładu, tym razem skierowane do dużych podmiotów, które rozważają inwestycje w Polsce. Wiceminister finansów Jan Sarnowski zapewniał podczas wczorajszej konferencji prasowej, że dużych graczy przyciągną do Polski: niskie podatki , łatwe rozliczenia grupy holdingowej jako całości, szybki dostęp do informacji o opodatkowaniu grupy.