Sięgają bowiem do przełomowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 18 marca br. (sygn. C-895/19).

Przypomnijmy, że unijny trybunał uznał polskie przepisy za niezgodne z unijną zasadą neutralności VAT. Chodzi o wprowadzone w 2017 r. do ustawy o VAT art. 86 ust. 10b pkt 2–3 i art. 86 ust. 10i. Z obu przepisów wynika, że podatnik, który wykaże wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub import usług po trzech miesiącach, musi rozliczyć podatek należny w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, a daninę naliczoną w deklaracji bieżącej. W ten sposób powstaje zaległość podatkowa, od której fiskus żąda odsetek za zwłokę w kwocie wyliczonej od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Unijny trybunał uznał to za nieproporcjonalne obciążenie, na dodatek nieuwzględniające okoliczności danej sprawy, w tym dobrej wiary podatnika. Zgodnie bowiem z zasadą neutralności podatkowej podatnik powinien być całkowicie uwolniony od ciężaru VAT w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W opublikowanym już projekcie nowelizacji ustawy o VAT i prawa bankowego (tzw. pakiecie SLIM VAT 2) resort finansów zaproponował nowe brzmienie przepisów uchylających warunek trzech miesięcy na wykazanie WNT lub importu usług. Zmiana miałaby wejść w życie od października br. Na razie projekt nowelizacji został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie (jeszcze się nie odbyło).

Do tego czasu podatnicy, którzy prowadzą w tej kwestii spory z fiskusem, mogą liczyć jedynie na sądy administracyjne.

Pierwotnie WSA w Białymstoku orzekł po myśli fiskusa, ale wyrok zapadł 17 marca 2021 r., tj. na dzień przed wspomnianym orzeczeniem TSUE. Potem, gdy wyrok unijnego trybunału był już znany, WSA zmienił zdanie i to zanim jeszcze przekazał Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu skargę kasacyjną złożoną przez przedsiębiorcę (złożoną za pośrednictwem WSA). Sąd wojewódzki uznał, że jest ona usprawiedliwiona. Możliwość uchylenia w takiej sytuacji poprzedniego wyroku daje sędziom art. 179a prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).

Argumenty białostockiego sądu są podobne do uzasadnienia wyroku WSA w Opolu. W obu przypadkach sędziowie zwrócili uwagę na to, że brak wykazania WNT lub importu usług w ciągu trzech miesięcy od transakcji najczęściej nie wynika z winy polskiego nabywcy. Z reguły to zagraniczni kontrahenci zbyt późno wystawiają fakturę albo nie doręczają jej w terminie.