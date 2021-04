Przepis ten mówi o zapomogach otrzymanych w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Jeżeli źródłem wypłaty jest fundusz socjalny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub fundusze związków zawodowych bądź odbywa się ona na podstawie odrębnych przepisów wydanych przez właściwego ministra, to zwolniona jest cała kwota zapomogi, niezależnie od jej wysokości. Jeśli natomiast jest ona wypłacana z innych źródeł, to zwolnienie dotyczy zasadniczo kwoty nieprzekraczającej 6 tys. zł w roku podatkowym. Jednak w związku z epidemią koronawirusa kwotę tę podniesiono do 10 tys. zł (od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołany zostanie stan epidemii).