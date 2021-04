W sentencji tego orzeczenia, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 401, trybunał nie zastrzegł, że dotyczy to tylko osób fizycznych. Wręcz przeciwnie, jest w niej mowa o „przedsiębiorcach lub innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą”, choć wyrok zapadł na kawie sporu o opodatkowanie nieruchomości należącej do osoby fizycznej. Większość doradców podatkowych uważa więc, że wyrok TK należy odnosić również do osób prawnych, w tym spółek z o.o. i akcyjnych. Pisaliśmy o tym szczegółowo w artykule „Wyrok TK korzystny nie tylko dla indywidualnych przedsiębiorców” (DGP nr 62/2021).