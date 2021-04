– W zasadzie trudno nawet zgadywać, co dyrektor KIS miał na myśli w interpretacji z 26 czerwca 2020 r. Gotówka to przecież pieniądze w fizycznej postaci, a karta płatnicza to nie pieniądz fizyczny. Zdecydowanie nie mamy tu więc do czynienia z fizycznym przekazaniem gotówki (banknotów czy monet) – mówi ekspert.