Wskazał przy tym na rozbieżności w różnych wersjach językowych art. 22a ust. 1 lit. a dyrektywy. Jedne bowiem zawierają słownictwo, które może sugerować, że przepis ten wymaga, by zainteresowany faktycznie wykonywał obowiązki. Z innych wersji językowych wynika natomiast, że do jego stosowania może wystarczyć, by zainteresowany przyjął to stanowisko, zobowiązując się do pełnienia związanych z nim obowiązków.