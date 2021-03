Zakup gruntu powinien być ujęty zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli jednostka czytelnika należy do grona podmiotów prowadzących działalność deweloperską, to tego typu transakcja jest przede wszystkim zakupem towaru – jeśli oczywiście jednostka dokonała zakupu z zamiarem wykorzystania gruntu pod przedsięwzięcie deweloperskie. Grunt też może być zakwalifikowany jako nieruchomość zaliczona do inwestycji, jeśli nie będzie służył jednostce – zarówno deweloperowi, jak i innemu podmiotowi – do wykorzystywania w działalności operacyjnej. Jeśli natomiast został nabyty na potrzeby operacyjne jednostki, wówczas będzie środkiem trwałym.