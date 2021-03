Zgodnie z rozporządzeniem zwolnienie z podatku dochodowego (o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o CIT oraz 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT) stanowi pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy i zasadniczo przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł on wydatki na inwestycje lub zaczął ponosić koszty pracy (par. 5 ust. 1 i 3). Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, to zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia określony w zezwoleniu.

„Moment ten został określony w obowiązujących przepisach prawa. Nie znajduje uzasadnienia to, by podatnik dowolnie kształtował w czasie sposób korzystania ze zwolnienia, wybierając moment, od którego zacznie albo zakończy je stosować. Jeśli uzyskuje dochód kwalifikujący się do objęcia zwolnieniem, to zobowiązany jest do jego stosowania” ‒ stwierdził dyrektor KIS.