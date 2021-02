Zniesione mają być ograniczenia w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Będzie je można wystawiać nie tylko w odniesieniu do całych faktur, ale też do konkretnych pozycji z faktury , np. gdy przedsiębiorca udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług. Zmiana ta – jak zapewnia MF – przyspieszy i uelastyczni zbiorcze korekty, a to oszczędzi czasu przedsiębiorcom.