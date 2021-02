Zgodnie z projektem oświadczenia będzie można sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć w ten sposób (czyli podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem osobistym) albo w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem. To umożliwi przekazanie odmowy złożenia oświadczenia, która będzie traktowana analogicznie jak odmowa podpisu sprawozdania. Jeżeli dokumenty te zostaną sporządzone na papierze, to osoba podpisująca roczny raport będzie odwzorowywała je cyfrowo, a następnie opatrywała je elektronicznie (podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Umożliwi to złożenie tych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).