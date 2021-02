Argumentem w tej sprawie był art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. Przepis zwalnia z podatku odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości otrzymanej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Tym samym – co podkreślił fiskus – zwolnienie, o którym mowa w tym przepisie, nie ma zastosowania do świadczeń przyznanych na podstawie ugód i porozumień zawartych w formie aktu notarialnego (gdyż nie są to ugody/porozumienia sądowe).