Właściciel powinien bowiem, ze względu na zakaz handlu , skorygować wystawioną wcześniej fakturę. Wymusza to ustawa covidowa z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 1842 ze zm.). Ale to nie wystarczy do obniżenia podatku należnego, bo od 1 stycznia br. trzeba jeszcze uzgodnić warunki obniżki z najemcą. A co tu uzgadniać, gdy brak najmu wymusiła ustawa?

Do zakazu handlu odnosi się art. 15ze ustawy covidowej. Przepis ten przewiduje wygaszenie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. mkw. To oznacza, że z chwilą wprowadzenia zakazu handlu najemca nie musi płacić właścicielowi centrum handlowego czynszu i innych świadczeń wynikających z umowy najmu.

Szkopuł w tym, że zasadniczo większość faktur za najem jest wystawiana z góry za cały miesiąc. Jeśli taka faktura została wystawiona przykładowo 10. dnia miesiąca (np. 10 grudnia 2020 r.), a po tej dacie wszedł w życie zakaz handlu (28 grudnia), to właściciele (wynajmujący) przyjmują, że doszło do wygaszenia zobowiązań wynikających z umowy najmu i niezwłocznie musi zostać skorygowana faktura. Zakaz oznacza bowiem, że usługa najmu nie jest świadczona przez pełen miesiąc, a faktura może zostać uznana za częściowo pustą.

– Jeśli zakaz handlu jest wprowadzany i przedłużany bez wyprzedzenia (a u nas to norma), to właściciele nieustająco, co miesiąc korygują faktury, bo faktury obejmują co do zasady cały miesiąc. Niestety ustawodawca, przewidując wygaszanie umów najmu, nie pomyślał, w jaki sposób to wygaszanie powiązać z rozliczeniami VAT – zauważa Jowita Pustuł.