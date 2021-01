Jak wskazywało Ministerstwo Finansów , pakiet zmian stanowi odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców oraz jest efektem przeprowadzonego przez resort audytu przepisów w celu dostosowania ich do warunków działania małego i średniego biznesu, a także wyeliminowania obciążeń administracyjnych po stronie podatników. Zdecydowanie na plus należy ocenić m.in. takie zmiany, jak wydłużenie standardowego terminu na wywóz towarów w przypadku rozliczania ze stawką zerową zaliczki otrzymanej na poczet eksportu, wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy, zwiększenie limitu wartościowego (do 20 zł) dla prezentów o małej wartości czy wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.