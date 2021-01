Na uwagę zasługuje kontynuacja obowiązywania i modyfikacja licznych przepisów w zakresie PIT wdrożonych w trakcie 2020 r. na podstawie przytoczonej specustawy o COVID-19. Należy tu wspomnieć m.in. o przedłużeniu obowiązywania do końca roku, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, zwiększonych limitów zwolnień z PIT, w tym choćby wartości świadczeń z ZFŚS (z 1000 zł na 2000 zł), czy też wielu ulg i odliczeń dla przedsiębiorców, takich jak zwolnienie z podatku od przychodów z budynków, odliczanie od podstawy opodatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w szczególności do produkcji maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, gogli, odzieży ochronnej itp.). W związku z tym, że zmiany te weszły w życie 1 grudnia 2020 r., nie są one już omawiane w zamieszczonej poniżej tabeli.

Analogicznie do nowelizowanych regulacji CIT w ustawie o PIT pojawiła się zmiana mająca na celu poszerzenie katalogu przychodów osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez polskich nierezydentów podatkowych o dochody ze zbycia akcji lub udziałów w spółce nieruchomościowej. W tym zakresie również odpowiednio dodano definicję spółki nieruchomościowej do słowniczka pojęć w ustawie. Regulacje dotyczące spółki nieruchomościowej mają na celu dopasowanie przepisów krajowych do umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania i przede wszystkim służą skuteczniejszemu egzekwowaniu konkretnych postanowień tychże umów. Nowe regulacje w precyzyjny sposób określają warunki, jakie muszą być spełnione, aby dany podmiot był uznany za spółkę nieruchomościową.

Nie sposób jednak inaczej niż krytycznie odnieść się do zmian wprowadzonych w zakresie stosowania ulgi abolicyjnej. Jej istotą było zrównanie statusu podatników korzystających z metody proporcjonalnego odliczenia z płacącymi podatek według metody wyłączenia z progresją. Ulga abolicyjna została wprowadzona z uwagi na fakt istnienia znaczących różnic w opodatkowaniu wynikających tylko z faktu wyjazdu przez podatników do różnych krajów. Po zmianie odliczenie z tytułu ulgi abolicyjnej nie może przekroczyć wysokości kwoty zmniejszającej podatek (tj. 1360zł), tym samym w dużej mierze eliminując sens stosowania ulgi.

Kolejną wartą wspomnienia istotną zmianą jest uwzględnienie w ustawie o PIT wprowadzenia zarówno do ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320; dalej: k.p.a.), jak i do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320; dalej: o.p.) ogólnej zasady, zgodnie z którą sprawy podatkowe są załatwiane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przepis ten zrównuje dokumenty papierowe z elektronicznymi i zakłada, że mają identyczny status i umożliwiają prowadzenie – co do zasady – całości spraw w tej formie.