Wydawany co roku raport jest podsumowaniem efektów automatycznej wymiany danych o transgranicznych interpretacjach i uprzednich porozumieniach cenowych (ang. advanced pricing agreements – APA) nie tylko pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ale też pomiędzy innymi państwami, które przyjęły rekomendacje OECD przewidziane w tzw. projekcie BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting).

– Statystyki OECD pokazują, że wymiana informacji o transgranicznych interpretacjach czy APA nie ma jakiegoś kluczowego znaczenia dla naszego kraju. Kilkadziesiąt w skali roku to niewiele, jeśli porównamy to z ilością danych, które są wymieniane w innych trybach, tj. przy wymianie informacji na wniosek czy też automatycznej wymianie dotyczącej niektórych dochodów – komentuje Józef Banach, radca prawny w InCorpore, Banach, Szczypiński i Partnerzy.

Prace nad określeniem zasad wymiany informacji o transgranicznych interpretacjach oraz APA toczyły równolegle zarówno OECD, jak i Komisja Europejska. Obie uznały, że może to utrudnić nieuczciwym podatnikom ucieczkę przed fiskusem.

Komisja Europejska rozpoczęła swoje prace w grudniu 2014 r., po ujawnieniu tzw. afery Luxleaks, gdy na jaw wyszło specjalne podejście władz Luksemburga do ponad 300 koncernów międzynarodowych. Zawarły one z tamtejszym fiskusem korzystne podatkowo porozumienia (interpretacje). Szybko okazało się, że podobne interpretacje wydawały również Holandia, Belgia, Irlandia.

Z kolei OECD rekomendowała rozpoczęcie wymiany danych o transgranicznych interpretacjach i APA już podczas prac nad tzw. projektem BEPS 1.0. (ang. Base Erosion and Profit Shifting) w latach 2013–2015. Organizacja opracowała specjalny standard wymiany wiedzy pomiędzy prawie setką różnych jurysdykcji na całym świecie.

U nas interpretacje indywidualne ani ogólne nie mają charakteru porozumienia podatnika z fiskusem, które przyznawałoby potencjalne preferencje podatkowe. Jest to raczej forma odpowiedzi fiskusa na pytanie zadane przez podatnika.

Natomiast ustawa z 2017 r. zobowiązuje szefa KAS do przekazywania co pół roku administracjom państwowym w innych krajach UE informacji o transgranicznych interpretacjach indywidualnych, a także o zawartych APA, wydanych opiniach zabezpieczających, jak też o porozumieniach w ramach tzw. umowy o współdziałanie, zawieranych z fiskusem od lipca 2020 r.

Natomiast z państwami spoza UE (i terytoriami zależnymi) Polska wymienia się informacjami na innej podstawie. Przede wszystkim są to: konwencja z 1988 r. o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych i protokół do niej z 2010 r., a także standardy wymiany informacji opracowane przez OECD, do których stosowania Polska również się zobowiązała.