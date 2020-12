Od 1 stycznia 2021 r. bardzo się to zmieni za sprawą nowelizacji z 28 listopada 2020 r. ustawy o PIT, o CIT , o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123). Limit przychodów 250 tys. euro wzrośnie do 2 mln euro, co oznacza, że w przyszłym roku zastosują go, ci którzy w 2020 r. uzyskają przychody nieprzekraczające 9 030 600 zł.