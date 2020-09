Początkowo podatnicy mieli dobrowolność w stosowaniu MPP. Inicjatywę w tym zakresie pozostawiono tylko nabywcy towarów lub usług. Skorzystanie z tej metody rozliczeń wiązało się z określonymi konsekwencjami zarówno dla nabywcy, jak i dla dostawcy. Zasada dobrowolności oznaczała, że podatnik mógł decydować, któremu kontrahentowi, z której faktury, w całości czy tylko w części, ureguluje należność z zastosowaniem MPP.

Zmieniło się to 1 listopada 2019 r. Nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT wprowadził szczegółowy wykaz towarów i usług objętych obligatoryjnym MPP (zawiera 150 pozycji). Wystawca faktury, do której ma być stosowany obowiązkowy MPP, musi umieścić na tej fakturze adnotację: „mechanizm podzielonej płatności”. Zlikwidowany został zaś obowiązujący wcześniej mechanizm odwrotnego obciążenia, który polegał na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę.

Podatnik VAT, który otrzyma fakturę VAT z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, musi zapłacić wynikającą z niej należność w MPP za pomocą specjalnego komunikatu przelewu. Dotyczy to wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług, które są objęte obowiązkowym MPP.

Obligatoryjnym stosowaniem MPP są objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje tzw. wrażliwe z załącznika nr 15 do ustawy o VAT dokonane między podatnikami. Ich jednorazowa wartość powinna przekraczać 15 tys. zł.

Wskazana wartość 15 tys. zł jest to limit transakcji określony w art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, czyli limit, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy są obowiązani do płatności za daną transakcję za pośrednictwem rachunku bankowego. A zatem część transakcji (te poniżej 15 tys. zł) objętych uprzednio odwrotnym obciążeniem nie została objęta obowiązkiem rozliczania MPP. W zakresie takich transakcji nabywca może tu jednak zastosować MPP – ale na zasadzie dobrowolności.

