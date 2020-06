"Minister Finansów 22 czerwca podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy" - poinformował resort finansów.

"Czasowe zwolnienie obejmie płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie" - dodano.

"Podpisane przez mnie rozporządzenie stanowi reakcję na aktualną sytuację związaną ze stanem epidemii i jest odpowiedzią na sygnały rynku" – powiedział minister Tadeusz Kościński.

MF podał, że do 31 grudnia 2020 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich zwolniony będzie z oznaczania podatkowymi znakami akcyzy. "Dotyczy wyrobów w stosunku do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał po 30 czerwca 2020 r." - napisano.

Resort poinformował, że do 30 kwietnia 2021 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie zwolniony będzie z oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy . "W tym przypadku chodzi o wyroby co do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał do 31 grudnia 2020 r." - czytamy.