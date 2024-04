Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, trwają prace nad nową definicją budynku i budowli w podatku od nieruchomości. Zmianie mają ulec również dotychczasowe zasady opodatkowania miejsc postojowych. Czy wróci podatek katastralny?

Co z definicją budynku i budowli?

W wyroku z dnia 4 lipca 2023 roku (sygn. SK 14/21) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności definicji budowli z Konstytucją i wyznaczył ustawodawcy 1,5 roku na stosowną zmianę przepisów. Z kolei w wyroku z dnia 18 października 2023 roku (sygn. SK 23/19) Trybunał zakwestionował zasady opodatkowania garaży/miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych.

Zgodnie z odpowiedzią wiceministra Jarosława Nenemana na wystąpienie RPO, resort pracuje nad definicją pojęcia "budowla" do celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Opisane prace mają na celu wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "autonomicznej definicji, która nie będzie odwoływała się do przepisów pozapodatkowych".

Jak wskazał wiceminister Jarosław Neneman, resort rozważa również "określenie zamkniętego katalogu obiektów podlegających opodatkowaniu w nowym załączniku do ustawy".

Czy zmienią się zasady opodatkowania miejsc postojowych?

Obecnie miejsca postojowe w budynkach mieszkalnych są różnie opodatkowane – część właścicieli płaci podatek według stawki właściwej dla budynków pozostałych, a część według stawki mieszkalnej.

Właściciele, którzy mają mieszkanie i miejsce postojowe na jednej księdze wieczystej płacą niższą stawkę. Z kolei wyższą płacą ci, którzy mają mieszkanie wyodrębnione od miejsca postojowego. Są to zasady ustalone wiele lat temu w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ubiegłorocznym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał powyższe zróżnicowanie stawki za niezgodne z Konstytucją. Wskazał również, że wszystkie garaże w budynkach mieszkalnych powinny być opodatkowane według jednakowej stawki podatku od nieruchomości – stawki mieszkalnej.

Wiceminister Jarosław Neneman przyznał, że Ministerstwo Finansów dostrzega tę niekonsekwencję i podjęło prace nad doprecyzowaniem zasad opodatkowania garaży.

Obecnie opodatkowanie od wartości dotyczy jedynie budowli. Podatek od wszystkich pozostałych nieruchomości naliczany jest od ich powierzchni lub powierzchni użytkowej. W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich padło zapewnienie, zgodnie z którym Ministerstwo Finansów oficjalnie zaprzeczyło chęci wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości. Jak poinformował wiceminister Jarosław Neneman, "Nie przewiduje się obecnie przeprowadzenia systemowych zmian w opodatkowaniu nieruchomości".