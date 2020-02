Podobną adnotację ma zobaczyć podatnik, który rozliczy się z podatku za pomocą usługi Twój e-PIT lub w inny elektroniczny sposób (np. za pomocą systemu e-Deklaracje).

Przedsięwzięcie ma kosztować ok. 36 tys. zł, a pieczątki trafią do 1205 stanowisk („okienek”) do obsługi rozliczeń PIT we wszystkich 400 urzędach skarbowych w Polsce.

Ministerstwo Finansów tłumaczy w rozmowie z DGP (patrz obok), że zarówno pieczątki, jak i podziękowania w internecie to elementy większej kampanii promocyjnej, którą właśnie rozpoczyna. Cele są dwa. Po pierwsze, podatnicy mają zobaczyć nowe, przyjazne oblicze skarbówki. Ma być ona usługodawcą, a my wszyscy jej „klientami”.

Po drugie, resort chce, aby podatnicy byli świadomi tego, że rzetelne rozliczanie się z podatków oznacza wyższą jakość życia. Wpłaty z podatków finansują bowiem szpitale, drogi, program 500 plus.

Kontrowersyjny pomysł

Oficjalnie nie jest jeszcze znany wygląd pieczątek, ale dotarliśmy do wzoru, którym wymieniają się w internecie urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej. Pomysł pieczątek od początku budzi kontrowersje pracowników skarbówki. Krytykowane są koszty i celowość, szczególnie że od kilku lat promowane są elektroniczne formy rozliczeń z fiskusem.

Urzędnicy zwracają też uwagę na to, że podatnicy wierni papierowym rozliczeniom wcale nie muszą zobaczyć jakiegokolwiek stempla z podziękowaniami od fiskusa. Wielu z nich wysyła bowiem zeznania pocztą lub wrzuca do specjalnych urn w urzędzie skarbowym. Niekoniecznie więc dowiedzą się, że fiskus dziękuje im za wpłacone pieniądze.

Zdaniem naszych rozmówców pomysł byłby trafny, gdyby ograniczył się, przynajmniej na początku, do podziękowań dla największych płatników.

Nie tylko w Polsce

Resort finansów jest jednak mocno przekonany do swojego pomysłu i zapowiada, że ma być to symbol otwartego podejścia do podatników.

Reforma jest wzorowana na zagranicznych wzorcach. Najważniejszym jest tzw. Tax Appreciation Day, który wdrożono zarówno w USA, jak i w wielu krajach afrykańskich, np. w Ugandzie. Tamtejszy fiskus dziękuje podatnikom za rozliczenia i informuje ich, jak zostały rozdysponowane ich podatki. W określonym dniu podatnicy mogą też liczyć np. na darmowe wejście do niektórych instytucji publicznych finansowanych z podatków (np. do zoo, do muzeum).

W niektórych krajach (Uganda) wysoko postawieni urzędnicy skarbówki odwiedzają nawet największych podatników, aby podziękować im za wpłaty i wysłuchać ich opinii o urzędach skarbowych podczas… lunchu. Za posiłek płaci skarbówka.

Intencja dobra, ale PR nie wystarczy

– Wdzięczność okazana podatnikowi może przekładać się na lepsze samopoczucie, szczególnie po odstaniu dłuższego czasu w kolejce do okienka w US – przyznaje Przemysław Antas, doradca podatkowy i prezes zarządu w Antas Tax.

Podkreśla jednak, że ministerstwo nie może poprzestać na pieczątkach, musi przeprowadzić większą, poważniejszą kampanię komunikowania się z podatnikami. – Inaczej cały pomysł będzie wyglądał nieco groteskowo – ocenia ekspert.

Zgadza się z resortem, że większa świadomość podatników, że ich pieniądze wracają do nich w postaci usług publicznych, sprzyja prawidłowemu wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych.

– Warto jednak pamiętać, że herbata nie robi się słodsza od samego mieszania, a dobry PR nie wystarczy, jeżeli podatnicy zderzą się z niską jakością usług publicznych, np. w szpitalach czy szkołach, czy z naruszaniem prawa lub nadużywaniem uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Państwo, które wymaga dużo od podatników, musi wymagać jeszcze więcej od samego siebie – podsumowuje pomysł wprowadzenia pieczątek Przemysław Antas.

trzy pytania

Pieczątka to drobny gest uznania

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów

Czemu służy zamówienie pieczątek, które będą przybijane na zeznaniach PIT składanych w formie papierowej? Przecież resort finansów promuje elektroniczne rozliczenia.

Pieczątki „Dziękujemy za Twoje podatki”, które mają trafić między innymi na zeznania PIT składane drogą papierową, to tylko jedno z działań, które Ministerstwo Finansów zaplanowało na ten rok. Są one formą podziękowania za wkład każdego podatnika (klienta) w rozwój kraju. Podziękowania, poza papierowym formularzem, mają znaleźć się także w usłudze Twój e-PIT oraz być wyświetlane przy okazji innych form składania deklaracji PIT drogą elektroniczną.

Chcemy zwrócić się do podatników, którzy na co dzień sumienne wypełniają zobowiązania podatkowe. To już kolejny krok pokazujący zmianę podejścia administracji skarbowej do klienta. Tym drobnym gestem, symbolem w formie pieczątki, chcemy pokazać otwarte podejście, jakie prezentuje wobec nich urząd.

Ile pieczątek już zostało zamówionych i trafiło do urzędów? Ile ma trafić do urzędów docelowo i do kiedy?

Pieczątki nie zostały jeszcze zakupione i nie trafiły do urzędów. Trwa proces ich zamawiania. Będą one wykorzystywane przez pracowników okienek do obsługi PIT w urzędach skarbowych podczas akcji rozliczeń, od jej pierwszego dnia roboczego. Według szacunków MF takich stanowisk jest w urzędach skarbowych w całej Polsce 1205.

Jaki jest koszt zamówienia?

Ministerstwo Finansów w ramach akcji zarekomendowało kupno jednej z najtańszych opcji pieczątek dostępnych na rynku, tj. pieczątki wraz z poduszką z tuszem za maksymalną kwotę jednostkową do 30 zł. Rekomendacja wyboru takiej pieczątki podyktowana była właśnie chęcią poniesienia jak najniższych kosztów ich zakupu (w porównaniu do innych produktów dostępnych na rynku). Rozmawiała Agnieszka Pokojska