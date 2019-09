Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych od 1 stycznia 2020 r.

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę.źródło: ShutterStock