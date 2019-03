Dotąd narzędzie umożliwiało tylko sporządzanie, podpisanie i składanie sprawozdań finansowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez podatników PIT. Pisaliśmy o tym w artykule „Jest aplikacja do e-sprawozdań, ale nie dla wszystkich” (DGP nr 242/2018). Podatnicy CIT, którzy od 1 października 2018 r. muszą tworzyć sprawozdania finansowe w strukturach logicznych (w formacie XML), musieli to zrobić na własną rękę, na przykład kupując odpowiedni program.

Teraz już mogą stworzyć i podpisywać e-sprawozdanie (zarówno bezpłatnym profilem zaufanym, jak i podpisem kwalifikowanym) w aplikacji MF. Nadal jednak do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) sprawozdania przesyła się za pomocą systemów udostępnionych przez resort sprawiedliwości. Wystarczy tylko pobrać wygenerowany i podpisany plik XML.

Resort finansów podkreśla, że wprawdzie ułatwienie adresowane jest do podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, ale nie ma ograniczeń w użyciu aplikacji. Mogą z niej skorzystać również nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne. Za pomocą aplikacji mogą one stworzyć sprawozdanie w formie XML.

O planach MF udostępnienia aplikacji organizacjom nonprofit pisaliśmy w artykule „Można już łatwiej podpisać e-sprawozdanie” (DGP nr 47/2019).

Nową funkcję aplikacji przetestowała Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o. Potwierdza, że działa i bez problemu można wygenerować plik XML. Nie ma natomiast możliwości stworzenia sprawozdań skonsolidowanych ani dla podmiotów finansowych (SKOK-ów, banków, towarzystw ubezpieczeniowych).

Ekspertka zwraca uwagę, że problem może powstać, gdy księgowa prześle taki plik członkowi zarządu, który będzie chciał wczytać go do aplikacji i podpisać.

– Czas wczytywania nawet niewielkiego XML (200 kB) to ponad dwie minuty i system często się zawiesza – mówi. Jej zdaniem MF powinien popracować nad stabilnością systemu.

Z przygotowanego XML można również utworzyć plik XML ze znakiem wodnym „dokument nie jest sprawozdaniem finansowym”.

– To bardzo dobre rozwiązanie. Nie wprowadza w błąd użytkowników. Dziś bowiem plik PDF nie może być sprawozdaniem finansowym dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców – twierdzi Baklarz.