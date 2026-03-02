Ulga na dzieci

Przypomnijmy, że ulgę na dzieci odlicza się od podatku, a nie od dochodu. Jeżeli jest ona wyższa od podatku, to można też odzyskać zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Miesięcznie jest to:

- pierwsze dziecko – 92,67 zł,

- drugie dziecko – 92,67 zł,

- trzecie dziecko – 166,67 zł,

- czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł.

Odliczenie w ramach tej preferencji dotyczy obojga małżonków.

Przy czym ulga na jedno dziecko przysługuje rodzicom, którzy uzyskują niskie dochody (limity określone są w art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT; dla dwojga rodziców pozostających w małżeństwie przez cały rok to 112 000 zł). Wyjątek dotyczy jedynie rodziców, którzy wykonywali władzę, pełnili funkcję albo sprawowali opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Ulga w PIT na pełnoletnie dziecko

Możesz odliczyć ulgę na pełnoletnie dziecko:

• które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

• do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Polsce oraz w innym państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało:

- dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej, lub

dochodów opodatkowanych 19 proc. podatkiem, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych, lub

przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych i ulgi na powrót

- w łącznej wysokości przekraczającej 12-krotność kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego (w 2025 r. limit ten wynosił 22 546,92 zł).

Co więcej, do tego dziecka (dzieci) nie mają zastosowania przepisy dotyczące:

- 19 proc. podatku liniowego lub przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyłączeniem przychodów z najmu lub dzierżawy prowadzonych poza działalnością gospodarczą), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,

- opodatkowania dochodów na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Skończona edukacja

Co, jeżeli rodzice mają np. troje dzieci i najstarsze pełnoletnie po maturze nie kontynuowało nauki i nie ma dochodów?

W takiej sytuacji rodzice mogą odliczyć ulgę za 8 miesięcy (także za miesiące wakacyjne – rok szkolny trwa do 31 sierpnia). Potwierdza to Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej: www.podatki.gov.pl.