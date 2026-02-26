Ulga rehabilitacyjna. Kto może skorzystać?
Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać nie tylko osoba niepełnosprawna. Prawo do preferencji przysługuje też tym, którzy mają na utrzymaniu osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Chodzi o tych, którzy zaliczają się w stosunku do podatnika lub jego małżonka do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, a także o dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub jego małżonka (art. 26 ust. 7e ustawy o PIT). To oznacza, że do tej grupy zaliczają się obecnie wnuczkowie i dziadkowie. Wcześniej, tj. przed 2023 r., ustawa o PIT nie przewidywała zastosowania ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika, na którego utrzymaniu są te osoby.
Limit dochodów niepełnosprawnego
Warunkiem skorzystania z preferencji jest jednak uzyskanie przez niepełnosprawnego w roku podatkowym dochodów nieprzekraczających dwunastokrotności kwoty renty socjalnej. W 2025 r. była to kwota 22 546,92 zł, a w 2026 r. jest to 23 741,88 zł.
Czy do tego limitu wlicza się trzynastą i czternastą emeryturę? Nie, wynika to z art. 26 ust. 7e ustawy o PIT. Zapisano w nim, że do dochodów niepełnosprawnego nie wlicza się m.in. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.
To, że trzynastej i czternastej emerytury nie bierze się pod uwagę, potwierdziło też Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl.
Do kwoty limitu dochodów niepełnosprawnego nie wlicza się też:
- alimentów na rzecz dzieci,
- zasiłku pielęgnacyjnego,
- świadczenia uzupełniającego, otrzymanego na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
- dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c prawa energetycznego,
- dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku osłonowym,
- dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym,
- dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- bonu ciepłowniczego, o którym mowa w ustawie o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.