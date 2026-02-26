Ulga rehabilitacyjna. Kto może skorzystać?

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać nie tylko osoba niepełnosprawna. Prawo do preferencji przysługuje też tym, którzy mają na utrzymaniu osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Chodzi o tych, którzy zaliczają się w stosunku do podatnika lub jego małżonka do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, a także o dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub jego małżonka (art. 26 ust. 7e ustawy o PIT). To oznacza, że do tej grupy zaliczają się obecnie wnuczkowie i dziadkowie. Wcześniej, tj. przed 2023 r., ustawa o PIT nie przewidywała zastosowania ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika, na którego utrzymaniu są te osoby.

Limit dochodów niepełnosprawnego

Warunkiem skorzystania z preferencji jest jednak uzyskanie przez niepełnosprawnego w roku podatkowym dochodów nieprzekraczających dwunastokrotności kwoty renty socjalnej. W 2025 r. była to kwota 22 546,92 zł, a w 2026 r. jest to 23 741,88 zł.

Czy do tego limitu wlicza się trzynastą i czternastą emeryturę? Nie, wynika to z art. 26 ust. 7e ustawy o PIT. Zapisano w nim, że do dochodów niepełnosprawnego nie wlicza się m.in. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

To, że trzynastej i czternastej emerytury nie bierze się pod uwagę, potwierdziło też Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl.