Ulga rehabilitacyjna. Odliczenie leków i suplementów
Niepełnosprawny lub ten, który ma taką osobę na utrzymaniu, może odliczyć w ramach preferencji w PIT leki, o których mowa w prawie farmaceutycznym (nie potrąca się wydatków na suplementy, które nie spełniają tego warunku). Warunkiem jest to, aby lekarz specjalista stwierdził, że niepełnosprawny powinien je stosować stale lub czasowo.
Co jednak istotne, potrącić można również koszty tych leków, które nie są związane ze schorzeniem, na które wydane jest orzeczenie o niepełnosprawności. Potwierdziło to m.in. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl.
Wysokość odliczenia
Należy jednak pamiętać, że wydatków nie można odliczyć w całości. Od dochodu (przychodu) można odjąć różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. To oznacza, że jeżeli podatnik miesięcznie będzie wydawał np. 80 zł, to w ogóle nie odliczy ulgi. Inaczej będzie, gdy wydatki w danym miesiącu się skumulują. Przykładowo, jeżeli w kwietniu wyda na leki 80 zł, w maju 150 zł, w czerwcu 200 zł, w lipcu 350 zł, a w sierpniu 100 zł, to w rocznym PIT odliczy 400 zł, czyli nadwyżkę pomiędzy wydatkami z danego miesiąca a kwotą 100 zł. Wyliczenia pokazujemy w poniższej tabeli:
|Miesiąc
|faktyczny wydatek
|sposób obliczenia ulgi
|kwota ulgi
|Kwiecień
|80 zł
|80 - 100 < 0
|0 zł
|Maj
|150 zł
|150 - 100 = 50
|50 zł
|Czerwiec
|200 zł
|200 - 100 = 100
|100 zł
|Lipiec
|350 zł
|350 - 100 = 250
|250 zł
|Sierpień
|100 zł
|100 - 100 = 0
|0 zł
|Suma
|880 zł
|-
|400 zł
Ulga rehabilitacyjna. Właściwe udokumentowanie
Trzeba mieć jednak odpowiednie dokumenty potwierdzające konieczność ich stosowania, jak i dowody zakupu takich leków. Wyjaśnił to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 stycznia 2026 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.643.2025.2.MD). W tym przypadku chodziło o mężczyznę, który posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że powinien on stosować leki na stałe. Problem w tym, że nie posiadał żadnych dowodów zakupu. Dlatego organ odmówił mu prawa do ulgi.
Wyjaśnił, że aby odliczyć ulgę, po pierwsze, ważne jest, aby z dokumentu wystawionego przez lekarza specjalistę wynikała konieczność stosowania tych leków (stale lub czasowo). To lekarz ocenia stan zdrowia osoby niepełnosprawnej, jej potrzeby i podejmuje decyzję w tym zakresie. Ten wymóg podatnik spełnił, nie spełnił natomiast innego warunku. Organ przypomniał, że odliczenie wydatków poniesionych na zakup leków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT, nie jest ograniczone górnym limitem. Dlatego trzeba udokumentować wysokość wydatków w tym zakresie, stosownie do art. 26 ust. 7 pkt 4 cytowanej ustawy o PIT.
„Z odliczenia może skorzystać więc osoba, która posiada dokumenty, na podstawie których będzie można stwierdzić poniesienie wydatków, zawierających w szczególności dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. W powołanym przepisie nie został wprost określony rodzaj dokumentu (np. rachunek, faktura, umowa, itp.), a jedynie wskazano, jakie dane „w szczególności” powinien zawierać.
Jakie inne wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
• wydatki limitowane do 2280 zł każdy, np. na: psa asystującego, opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej, używanie samochodu osobowego, zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych.
• wydatki nielimitowane, np.:
- adaptację i wyposażenie mieszkań do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności,
- przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności,
- zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności,
- odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
- odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne,
- opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
- opłacenie tłumacza języka migowego,
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.