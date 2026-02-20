Ulga rehabilitacyjna. Odliczenie leków i suplementów

Niepełnosprawny lub ten, który ma taką osobę na utrzymaniu, może odliczyć w ramach preferencji w PIT leki, o których mowa w prawie farmaceutycznym (nie potrąca się wydatków na suplementy, które nie spełniają tego warunku). Warunkiem jest to, aby lekarz specjalista stwierdził, że niepełnosprawny powinien je stosować stale lub czasowo.

Co jednak istotne, potrącić można również koszty tych leków, które nie są związane ze schorzeniem, na które wydane jest orzeczenie o niepełnosprawności. Potwierdziło to m.in. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl.

Wysokość odliczenia

Należy jednak pamiętać, że wydatków nie można odliczyć w całości. Od dochodu (przychodu) można odjąć różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. To oznacza, że jeżeli podatnik miesięcznie będzie wydawał np. 80 zł, to w ogóle nie odliczy ulgi. Inaczej będzie, gdy wydatki w danym miesiącu się skumulują. Przykładowo, jeżeli w kwietniu wyda na leki 80 zł, w maju 150 zł, w czerwcu 200 zł, w lipcu 350 zł, a w sierpniu 100 zł, to w rocznym PIT odliczy 400 zł, czyli nadwyżkę pomiędzy wydatkami z danego miesiąca a kwotą 100 zł. Wyliczenia pokazujemy w poniższej tabeli:

Miesiąc faktyczny wydatek sposób obliczenia ulgi kwota ulgi Kwiecień 80 zł 80 - 100 < 0 0 zł Maj 150 zł 150 - 100 = 50 50 zł Czerwiec 200 zł 200 - 100 = 100 100 zł Lipiec 350 zł 350 - 100 = 250 250 zł Sierpień 100 zł 100 - 100 = 0 0 zł Suma 880 zł - 400 zł

Ulga rehabilitacyjna. Właściwe udokumentowanie

Trzeba mieć jednak odpowiednie dokumenty potwierdzające konieczność ich stosowania, jak i dowody zakupu takich leków. Wyjaśnił to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 stycznia 2026 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.643.2025.2.MD). W tym przypadku chodziło o mężczyznę, który posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że powinien on stosować leki na stałe. Problem w tym, że nie posiadał żadnych dowodów zakupu. Dlatego organ odmówił mu prawa do ulgi.

Wyjaśnił, że aby odliczyć ulgę, po pierwsze, ważne jest, aby z dokumentu wystawionego przez lekarza specjalistę wynikała konieczność stosowania tych leków (stale lub czasowo). To lekarz ocenia stan zdrowia osoby niepełnosprawnej, jej potrzeby i podejmuje decyzję w tym zakresie. Ten wymóg podatnik spełnił, nie spełnił natomiast innego warunku. Organ przypomniał, że odliczenie wydatków poniesionych na zakup leków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT, nie jest ograniczone górnym limitem. Dlatego trzeba udokumentować wysokość wydatków w tym zakresie, stosownie do art. 26 ust. 7 pkt 4 cytowanej ustawy o PIT.

„Z odliczenia może skorzystać więc osoba, która posiada dokumenty, na podstawie których będzie można stwierdzić poniesienie wydatków, zawierających w szczególności dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. W powołanym przepisie nie został wprost określony rodzaj dokumentu (np. rachunek, faktura, umowa, itp.), a jedynie wskazano, jakie dane „w szczególności” powinien zawierać.