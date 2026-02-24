Skąd wynika plan zmiany w PCC

Zmiana ta ma się znaleźć w projekcie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (nr UD372). Jeszcze go nie ma, pracuje nad nim Ministerstwo Finansów. Na razie poznaliśmy założenia. Zostały one opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu. Wynika z niego, że Rada Ministrów przyjmie projekt w II kw. 2026 r.

PCC. Obecne zasady

Przypomnijmy, że dziś prawie każdy, kto kupi towar (rzecz ruchomą) za ponad 1 tys. zł (np. komputer, rower) od osoby prywatnej (np. na portalach), musi złożyć deklarację PCC-3 i opłacić od tej transakcji podatek w wysokości 2 proc. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

Z podatku zwolnione są tylko osoby niepełnosprawne, nabywające na własne potrzeby m.in. sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe (art. 8 pkt 6 ustawy o PCC).

Limit dla zapłaty PCC wzrośnie

Teraz limit transakcji, od których płaci się PCC, ma wzrosnąć trzykrotnie z 1 tys. zł do 3 tys. zł.

W rządowym wykazie wyjaśniono, że obecne zasady sprawiają, że koszty rozliczenia podatku przez podatnika (koszt przesyłki pocztowej oraz przelewu), a także koszty postępowań podatkowych w przypadku nieuiszczenia podatku (koszt przesyłki oraz koszty osobowe) zbliżają się bądź przewyższają kwotę należnego podatku.

„Konieczność egzekwowania podatku od umów o niskiej wartości ich przedmiotu generuje po stronie organów egzekucyjnych koszty przewyższające kwotę podatku, co czyni go nieefektywnym fiskalnie.” — czytamy.

Z rządowego wykazu wynika, że zmienić ma się tylko limit. Pozostałe zasady (np. stawka 2 proc.) pozostaną takie same.