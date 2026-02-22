Sprawa dotyczyła spółki komunalnej. Członek jej zarządu ukończył już 65 lat i wykonuje obowiązki na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania. Złożył pisemne oświadczenie, że spełnia warunki do zastosowania ulgi na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT, czyli dla pracujących seniorów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przychody członka zarządu należy kwalifikować jako przychody, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Wobec tego ulga nie przysługuje i spółka jako płatnik nie powinna stosować tej preferencji przy poborze zaliczek na PIT – stwierdził.