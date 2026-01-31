Czym jest Krajowy System e-Faktur i kogo obejmie

Krajowy System e-Faktur będzie służył do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur w obrocie między przedsiębiorstwami. W pierwszym etapie system obejmie firmy, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł. W drugim etapie – który rozpocznie się od 1 kwietnia br. – system obejmie pozostałe firmy z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają zostać objęte systemem od 1 stycznia 2027 r. Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie.

Początki prac nad KSeF

Termin wejścia w życie KSeF był kilka razy przekładany. Prace nad legislacją dotyczącą systemu ruszyły w 2020 r. W grudniu tamtego roku w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została opublikowana informacja o planowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, której celem było wprowadzenie systemu do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur.

Zgodnie z ówczesnymi planami Ministerstwa Finansów, system miał ruszyć pod koniec 2021 r. – najpierw jako dobrowolny, a od 2023 r. miał być już obowiązkowy. W projekcie ustawy, którą rząd przyjął w sierpniu 2021 r., zaplanowano start dobrowolnej wersji KSeF na październik 2021. Ostatecznie jednak w trakcie prac w parlamencie data uruchomienia dobrowolnej części systemu została ustalona na 1 stycznia 2022 r.

Nowy harmonogram wdrożenia KSeF

W roku 2022 data wejścia obowiązkowego KSeF została przesunięta na 1 stycznia 2024 r., a w kolejnej nowelizacji ustawy doszło do kolejnego przesunięcia tego terminu na 1 lipca 2024 r. w przypadku dużych firm oraz na 1 stycznia 2025 r. dla pozostałych podatników VAT.

Jednak w styczniu 2024 r. nowy wówczas minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że w systemie zostały wykryte błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie KSeF w 2024 r. Po audycie, który został potem przeprowadzony, resort finansów zdecydował się na tak poważną przebudowę systemu, że praktycznie był on tworzony od nowa i jednocześnie na zmianę terminu wejścia systemu w życie. Pod koniec kwietnia 2024 r. minister Domański ogłosił, że KSeF zostanie uruchomiony od 1 lutego 2026 r. dla dużych firm, od 1 kwietnia dla pozostałych podatników.

W kolejnej nowelizacji przepisów, która została przyjęta przez Sejm w lipcu 2025 r., został wprowadzony okres przejściowy dla najmniejszych podatników. Chodzi o rozwiązanie, zgodnie z którym będą oni musieli przystąpić do KSeF od 1 stycznia 2027 r. (PAP)

