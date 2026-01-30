To kolejny wyrok sądu kasacyjnego potwierdzający, że bonifikaty dla leśników są bez podatku dochodowego. Wcześniej NSA orzekł tak m.in. 30 lipca 2025 r. (sygn. akt II FSK 1434/22), 11 października 2024 r. (II FSK 100/22) i 8 grudnia 2023 r. (II FSK 313/21).

Uzasadniając ostatni z tych wyroków, sędzia Jan Grzęda stwierdził, że „dziwi się, iż organowi interpretacyjnemu chce mu się jeszcze pisać skargi kasacyjne w analogicznych przypadkach”. Fiskus wciąż jednak broni swojego zdania, przez co sprawy kolejnych leśników trafiają na wokandy sądów administracyjnych.

Zakup pustostanu z bonifikatą od Lasów Państwowych. Co z PIT?

Tym razem chodziło o byłą pracownicę Lasów Państwowych, która nabyła pustostan od nadleśnictwa zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o lasach (Dz.U. 2025 poz. 567). Wartość nieruchomości oszacowana przez rzeczoznawcę to 132 tys. zł, ale dzięki ustawowej bonifikacie kobieta zapłaciła o wiele mniej. Z uwagi na ponad dwudziestoletni staż pracy bonifikata wyniosła 95 proc.

Emerytka twierdziła, że od otrzymanej bonifikaty nie powinna płacić PIT, bo została ona zastosowana z mocy prawa. Przekonywała, że prawo do obniżenia ceny wynika wprost z ustawy, a strony umowy (ona i Lasy Państwowe) nie mają swobody w kształtowaniu ceny nieruchomości. Nie można więc mówić o uzyskaniu przez kobietę od Lasów Państwowych nieodpłatnego świadczenia, które podlegałoby opodatkowaniu.

Bez bonifikaty trzeba by zapłacić pełną cenę

Fiskus stwierdził jednak, tak jak we wszystkich poprzednich sprawach, że bonifikata przyznana od Lasów Państwowych jest dla byłego pracownika realnym przysporzeniem majątkowym, ponieważ umożliwia mu nabycie nieruchomości za kwotę znacznie niższą od wartości rynkowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zauważył, że gdyby nie możliwość zakupu z bonifikatą, to kobieta musiałaby zapłacić pełną cenę. Co więcej, świadczenie to zostało spełnione za jej zgodą, skorzystała ona z niego w pełni dobrowolnie, a korzyść jest wymierna i przypisana konkretnej osobie. Spełnione są zatem wszystkie przesłanki nieodpłatnego świadczenia – wskazał.

Jego zdaniem różnica między wartością nieruchomości a kwotą zapłaconą przez kobietę stanowi zatem przychód z nieodpłatnego świadczenia, który podlega opodatkowaniu PIT.

Bonifikata nie jest przychodem leśnika. Nie podlega PIT

Emerytka wygrała w sądach obu instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz 826/22) orzekł, że bonifikata przyznana na podstawie ustawy o lasach nie jest podatkowym przychodem z nieodpłatnych świadczeń. Zwrócił uwagę, że warunki sprzedaży zostały określone ustawowo, a Lasy Państwowe działają w takiej sytuacji wyłącznie jako wykonawca woli ustawodawcy, a nie jako strona dobrowolnie udzielająca świadczenia.

NSA również nie miał wątpliwości, że przy sprzedaży nieruchomości z bonifikatą nie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem ze strony Lasów Państwowych. Sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala podkreśliła ponadto, że podatniczka będzie musiała zwrócić bonifikatę, jeżeli nie dotrzyma ustawowych warunków (np. gdyby zbyła lokal przed upływem pięciu lat). Przysporzenie ma zatem charakter warunkowy, a to – w ocenie NSA – przeczy istocie nieodpłatnego świadczenia.

Wyrok NSA z 27 stycznia 2026 r., sygn. akt II FSK 538/23