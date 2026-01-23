W piątek w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Jak wynika z oceny skutków regulacji projektu, większość przepisów obowiązującego rozporządzenia ma zostać utrzymanych. Zmianie ma ulec jedynie wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC dla doradców podatkowych. Obecnie jest to minimum 10 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.

Projekt zakłada, że nowe stawki wyniosą do minimum 50 tys. euro „w przypadku podstawowej formy wykonywania zawodu”. Ich wysokość ma być różnicowana w zależności od „mniej lub bardziej rozbudowanych struktur organizacyjnych”, w których doradca podatkowy wykonuje zawód. Maksymalnie stawka ma wynieść 100 tys. euro.

Jak przekonuje resort finansów, celem jest „zapewnienie odpowiedniego (...) poziomu ochrony i bezpieczeństwa podmiotów korzystających z usług świadczonych przez podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe”. „Ponadto doprecyzowano, zgodnie z przyjętą na rynku ubezpieczeniowym praktyką w zakresie zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz analogicznymi regulacjami licznych rozporządzeń regulujących tego rodzaju kwestie, że określone w projektowanym rozporządzeniu minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC odnoszą się do okresu ubezpieczenia nie dłuższego niż 12 miesięcy” - podało ministerstwo. (PAP)

jls/ pad/