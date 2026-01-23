- Czym jest Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU)?
- Dlaczego wcześniejsze logowanie do MCU KSeF się opłaca?
- Możliwości systemu: co zyskujesz po zalogowaniu do MCU?
- Logowanie do MCU KSeF Profilem Zaufanym – instrukcja krok po kroku
- Krok 5. Logowanie do Profilu zaufanego
- Krok 6. Panel KSeF
Czym jest Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU)?
Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU) umożliwia zarządzanie uprawnieniami w KSeF, składanie wniosków o wydanie certyfikatów oraz pobieranie certyfikatów KSeF. Dlaczego jest to ważne? Certyfikat KSeF pozwala na wystawianie oraz odbieranie faktur w imieniu firmy, która wystąpiła o jego wygenerowanie. Osoba posiadająca certyfikat może działać w imieniu przedsiębiorcy, w tym:
- wystawiać faktury,
- odbierać dokumenty sprzedażowe,
- uzyskiwać dostęp do danych finansowych firmy.
Z tego względu dostęp do certyfikatów powinien być ściśle kontrolowany i ograniczony wyłącznie do zaufanych osób wskazanych przez przedsiębiorcę. Odpowiednie zarządzanie uprawnieniami w MCU znacząco zwiększa bezpieczeństwo danych i minimalizuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu.
Dlaczego wcześniejsze logowanie do MCU KSeF się opłaca?
Choć obowiązkowy KSeF rusza 1 lutego 2026 r., użytkownicy już wcześniej mogą korzystać z MCU. Wcześniejszy dostęp do Modułu Certyfikatów i Uprawnień pozwala firmom lepiej przygotować się do zmian w KSeF. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują czas, aby:
- dostosować wewnętrzne procedury i systemy IT,
- sprawdzić poprawność działania rozwiązań technicznych,
- wzmocnić kontrolę nad dostępem do dokumentów i danych.
Możliwości systemu: co zyskujesz po zalogowaniu do MCU?
Po zalogowaniu się do MCU użytkownik otrzymuje dostęp do najważniejszych funkcji związanych z obsługą KSeF, w tym:
- zarządzania uprawnieniami użytkowników,
- składania wniosków o certyfikaty KSeF,
- pobierania wydanych certyfikatów.
Dla firm oznacza to konieczność zapoznania się z działaniem MCU oraz wcześniejszego zaplanowania procesu nadawania uprawnień.
Logowanie do MCU KSeF Profilem Zaufanym – instrukcja krok po kroku
Jak zalogować się do Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU) Profilem zaufanym? – Krok po kroku
Krok 1. Strona MCU
Należy wejść na stronę systemu MCU. Jest ona dostępna na portalu Ministerstwa Finansów:
https://mcu.mf.gov.pl/web/login
Krok 2. Logowanie
Przedsiębiorcy mają kilka opcji logowania się. Wśród nich znajduje się:
- logowanie Profilem Zaufanym,
- logowanie certyfikatem kwalifikowanym,
- pobieranie palca certyfikatu kwalifikowanego.
Krok 3. Wprowadzanie danych
Na tym etapie konieczne jest wprowadzenie danych firmy. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć NIP firmy. A następnie we właściwym miejscu wpisać 10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej.
Krok 4. Podpisywanie
W dalszej kolejności wystarczy podpisać dokumenty. Wystarczy nacisnąć podpisz.
Krok 5. Logowanie do Profilu zaufanego
Kolejnym etapem jest logowanie do Profilu Zaufanego. Przedsiębiorcy mają kilka opcji – mogą zalogować się swoim loginem lub skorzystać z bankowości elektronicznej. Trzeba potwierdzić logowanie hasłem, które przyjdzie SMS na podany w serwisie nr telefonu.
Krok 6. Panel KSeF
Po zalogowaniu się i podpisaniu dokumentów, pojawi się główny panel KSeF. Na nim, w menu bocznym, wyświetlą się dwie zakładki: „UPRAWNIENIA” i „CERTYFIKATY”.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję