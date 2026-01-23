Czym jest Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU)?

Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU) umożliwia zarządzanie uprawnieniami w KSeF, składanie wniosków o wydanie certyfikatów oraz pobieranie certyfikatów KSeF. Dlaczego jest to ważne? Certyfikat KSeF pozwala na wystawianie oraz odbieranie faktur w imieniu firmy, która wystąpiła o jego wygenerowanie. Osoba posiadająca certyfikat może działać w imieniu przedsiębiorcy, w tym:

wystawiać faktury,

odbierać dokumenty sprzedażowe,

uzyskiwać dostęp do danych finansowych firmy.

Z tego względu dostęp do certyfikatów powinien być ściśle kontrolowany i ograniczony wyłącznie do zaufanych osób wskazanych przez przedsiębiorcę. Odpowiednie zarządzanie uprawnieniami w MCU znacząco zwiększa bezpieczeństwo danych i minimalizuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu.

Dlaczego wcześniejsze logowanie do MCU KSeF się opłaca?

Choć obowiązkowy KSeF rusza 1 lutego 2026 r., użytkownicy już wcześniej mogą korzystać z MCU. Wcześniejszy dostęp do Modułu Certyfikatów i Uprawnień pozwala firmom lepiej przygotować się do zmian w KSeF. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują czas, aby:

dostosować wewnętrzne procedury i systemy IT,

sprawdzić poprawność działania rozwiązań technicznych,

wzmocnić kontrolę nad dostępem do dokumentów i danych.

Możliwości systemu: co zyskujesz po zalogowaniu do MCU?

Po zalogowaniu się do MCU użytkownik otrzymuje dostęp do najważniejszych funkcji związanych z obsługą KSeF, w tym:

zarządzania uprawnieniami użytkowników,

składania wniosków o certyfikaty KSeF,

pobierania wydanych certyfikatów.

Dla firm oznacza to konieczność zapoznania się z działaniem MCU oraz wcześniejszego zaplanowania procesu nadawania uprawnień.

Logowanie do MCU KSeF Profilem Zaufanym – instrukcja krok po kroku

Jak zalogować się do Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU) Profilem zaufanym? – Krok po kroku

Krok 1. Strona MCU

Należy wejść na stronę systemu MCU. Jest ona dostępna na portalu Ministerstwa Finansów:

https://mcu.mf.gov.pl/web/login

Krok 2. Logowanie

Przedsiębiorcy mają kilka opcji logowania się. Wśród nich znajduje się:

logowanie Profilem Zaufanym,

logowanie certyfikatem kwalifikowanym,

pobieranie palca certyfikatu kwalifikowanego.

Krok 3. Wprowadzanie danych

Na tym etapie konieczne jest wprowadzenie danych firmy. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć NIP firmy. A następnie we właściwym miejscu wpisać 10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej.

Krok 4. Podpisywanie

W dalszej kolejności wystarczy podpisać dokumenty. Wystarczy nacisnąć podpisz.

Krok 5. Logowanie do Profilu zaufanego

Kolejnym etapem jest logowanie do Profilu Zaufanego. Przedsiębiorcy mają kilka opcji – mogą zalogować się swoim loginem lub skorzystać z bankowości elektronicznej. Trzeba potwierdzić logowanie hasłem, które przyjdzie SMS na podany w serwisie nr telefonu.

Krok 6. Panel KSeF

Po zalogowaniu się i podpisaniu dokumentów, pojawi się główny panel KSeF. Na nim, w menu bocznym, wyświetlą się dwie zakładki: „UPRAWNIENIA” i „CERTYFIKATY”.