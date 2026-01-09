Projekt jest poselski, nie rządowy. Został jednak złożony przez posłów koalicji. Jest więc duża szansa, że zostanie uchwalony.

Świadczenie ratownicze

Zmiana dotyczy świadczenia ratowniczego, o którym mowa w ustawie z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244). Jak posłowie wyjaśnili w uzasadnieniu do projektu, jest to forma podziękowania państwa za wieloletnią, bezinteresowną służbę druhów i druhen na rzecz lokalnych społeczności. Przez dziesięciolecia nierzadko z narażeniem życia i zdrowia chronili oni życie, mienie i bezpieczeństwo obywateli, nie otrzymując w zamian wynagrodzenia. Dlatego zostało wprowadzone świadczenie, które miało być symbolicznym uhonorowaniem tej służby.

Trzeba zapłacić PIT

– Niestety, obowiązujące przepisy podatkowe sprawiają, że dodatek ten jest traktowany jak zwykły dochód i podlega opodatkowaniu, co pomniejsza jego realną wartość – wskazano w piśmie. W praktyce oznacza to, że druhowie otrzymują co miesiąc mniej, niż przewidziano w ustawie. Natomiast jednostki wypłacające świadczenie są obciążone dodatkowymi obowiązkami, bo muszą wystawiać formularz PIT‑11 i odprowadzać zaliczki na podatek z tego tytułu. Według posłów takie rozwiązanie jest niesprawiedliwe, a w odbiorze społecznym stoi w sprzeczności z intencją ustawodawcy, który chciał docenić ochotników w sposób pełny i symboliczny.

Ma być zmiana ustawy o PIT

Dlatego też posłowie koalicji zaproponowali dodanie pkt 44a do art. 21 ustawy o PIT. Przepis ten zakłada całkowite zwolnienie świadczenia ratowniczego od podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki temu – jak tłumaczą posłowie – dodatek będzie wypłacany w pełnej wysokości, bez potrąceń, a ochotnicy otrzymają realne wsparcie, które w pełni oddaje uznanie państwa dla służby ochotników. Niewykluczone, że po pierwszym czytaniu posłowie rozpatrzą wniosek marszałka Sejmu o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu ustawy do komisji.