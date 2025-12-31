Wycofanie mieszkań z działalności

Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który prowadzi działalność według PKD 27.12.Z „Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej”. W ramach tej firmy posiada on osiem mieszkań (na cele mieszkaniowe), które częściowo są wynajmowane. W 2026 r. chciałby je jednak wycofać do majątku prywatnego i uzyskiwać przychody z najmu. Przypomnijmy, że od początku 2023 r. najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie można już stosować zasad ogólnych, tj. skali podatkowej (i odliczać kosztów). Stawka ryczałtu od najmu prywatnego wynosi 8,5 proc. od przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę.

Wykładnia dyrektora KIS

Dyrektor KIS potwierdził, że mężczyzna może wycofać mieszkania do majątku prywatnego i opodatkowywać przychody z ich najmu ryczałtem. Wyjaśnił, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy).

Jak natomiast stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 24 maja 2021 r. (sygn. akt II FPS 1/21), to podatnik decyduje o tym, czy „powiązać” określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem.

- Przychody z najmu zaliczane są zatem bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, chyba że przedmiot najmu stanowi składnik majątkowy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą lub najem jest przedmiotem tej działalności – wyjaśnił KIS.