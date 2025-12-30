Z kolei urzędy skarbowe i celno-skarbowe będą mogły wystawiać mandaty za wykroczenia skarbowe na kwoty do 24 030 zł.

Wysokość grzywien za przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest i nadal będzie uzależniona od minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie ono z 4666 zł do 4806 zł.

Skutkiem tej zmiany będzie m.in. zwiększenie limitu, który kwalifikuje dane naruszenie przepisów do kategorii wykroczeń skarbowych.

Z wykroczeniem skarbowym mamy bowiem do czynienia wtedy, gdy kwota niezapłaconego podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2026 r. limit ten wyniesie zatem 24 030 zł (do końca 2025 r. było to 23 330 zł).

Wykroczenia skarbowe

Za wykroczenie skarbowe sąd wymierza grzywnę w granicach od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym od 1 stycznia 2026 r. grzywna za wykroczenie skarbowe wyniesie od 480,60 zł do 96 120 zł (do końca 2025 r. było to od 466,60 zł do 93 320 zł).

Grzywny nakładane mandatem

Z kolei maksymalna kwota mandatu nakładanego przez urzędników skarbówki będzie mogła wynieść 24 030 zł (do końca 2025 r. – 23 330 zł). Mandaty wystawiają upoważnieni pracownicy urzędów skarbowych oraz upoważnieni pracownicy i funkcjonariusze urzędów celno-skarbowych. Prawomocny mandat wyklucza możliwość ponownego prowadzenia postępowania karnoskarbowego dotyczącego (chyba że mandat zostanie uchylony na podstawie art. 140 kodeksu karnego skarbowego).

Przestępstwa skarbowe

Jeżeli w 2026 r. kwota niezapłaconego podatku przekroczy 24 030 zł, to będziemy mieli do czynienia z przestępstwem skarbowym. Sprawcy takich przestępstw są zazwyczaj karani grzywną, ale bywa, że sąd orzeka karę ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności.

Grzywna jest ustalana w stawkach dziennych – najniższa to 10, a najwyższa 720 stawek. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać 400-krotności tej części.

Od 1 stycznia 2026 r. najniższa stawka dzienna wyniesie zatem 160,20 zł, a najwyższa 64 080 zł (do końca 2025 r. było to od 155,53 zł do 62 212 zł). Tym samym maksymalna grzywna za przestępstwo skarbowe wyniesie 46 137 600 zł (do końca 2025 r. było to 44 792 640 zł).

W przypadkach nadzwyczajnie obostrzonych kara będzie mogła wynieść nawet 69 206 400 zł (do końca 2025 r. – 67 188 960 zł). Przypomnijmy, że maksymalna grzywna (do 720 stawek dziennych) tak samo jak nadzwyczajnie obostrzona może zostać orzeczona łącznie z karą pozbawienia wolności.

Co się nie zmieni?

Nie zmieni się natomiast wysokość kar za przestępstwa o charakterze formalnym, dotyczące składania rozmaitych podatkowych informacji i oświadczeń oraz niezgłoszenia osoby odpowiedzialnej w firmie za obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatków. Co prawda parlament przyjął zmiany w tym zakresie – korzystne dla podatników, ale prezydent zawetował nowelizację.

Wskutek sprzeciwu prezydenta grzywny pozostaną na dotychczasowym poziomie, np.:

do 720 stawek dziennych za niezłożenie tej dokumentacji bądź złożenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym,

do 240 stawek dziennych za sporządzenie tej dokumentacji po terminie ustawowym. ©℗

Wysokość kar z kodeksu karnego skarbowego