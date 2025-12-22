Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił właśnie wykładnię dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w tej sprawie.

Zakup mieszkania od AMW

Z pytaniem w tej sprawie wystąpiła kobieta, która zamierzała wykupić mieszkanie od Agencji Mienia Wojskowego w trybie przewidzianym w art. 79 ustawy o AMW (Dz.U. z 2025 r. poz. 817). Chciała się upewnić, że nie będzie musiała zapłacić od tej transakcji PCC, ze względu na wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy ono czynności podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami.

Interpretacja indywidualna w sprawie PCC

Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 11 sierpnia 2023 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.183.2023.2.BD. Wyjaśnił, że podstawą nabycia nieruchomości będzie art. 79 ustawy o AMW, która kompleksowo reguluje kwestie dotyczące sprzedaży mieszkań przez agencję, a nie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nie ma przy tym znaczenia, że ustawa o AMW odsyła w kwestiach nieuregulowanych do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. - Odwołanie takie ma bowiem na celu jedynie uniknięcie powtarzania pewnych rozwiązań ustalonych w jednym akcie prawnym w kolejnej ustawie – wskazał organ.

Dodał, że z treści art. 80 ust. 3 ustawy o AMW wynika, że nabywca musi ponosić wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, w tym podatki i opłaty. - Przepis ten, jako przepis szczególny, wyłącza zastosowanie w tej kwestii przepisu art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o PCC – stwierdził dyrektor KIS. Dlatego jego zdaniem kobieta będzie musiała zapłacić PCC.

PCC. Zmiana wykładni

Z tym jednak nie zgodził się szef KAS i zmienił z urzędu interpretację dyrektora KIS. Zwrócił uwagę, że stronami transakcji są: Skarb Państwa, reprezentowany przez AMW, i kupujący. Na jej skutek prawo własności lokalu przechodzi ze Skarbu Państwa na kupującego.

- Nie ulega zatem wątpliwości, że sprzedaż lokalu mieszkalnego jest gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, a zatem czynnością odbywającą się na podstawie określonych norm prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami – stwierdził organ.

Powołał się też na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, m.in. z 25 października 2023 r. (sygn. akt: III FSK 687/23). Sąd wprost w nim stwierdza, że „konfrontacja powyższych rozważań (…) z unormowaniem zawartym w art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o PCC prowadzi do wniosku, że czynności prawne dokonywane przez AMW, a polegające na zbywaniu określonych składników majątkowych (nieruchomości mieszkaniowych) Skarbu Państwa, objęte są zakresem wyłączenia z opodatkowania PCC przewidzianym w przywołanym przepisie.” Szef KAS potwierdził więc, że zakup mieszkania od Agencji Mienia Wojskowego jest bez PCC.