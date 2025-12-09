Zanim opłata zniknie, w 2026 roku czekają nas wyższe stawki abonamentu RTV i dobrze znane kontrole. A zaległości za abonament nie znikną – nawet po jego formalnej likwidacji. Nowa ustawa to nie tylko koniec książeczek abonamentowych, ale cała przebudowa finansowania i zarządzania mediami publicznymi. W tle unosi się też ryzyko politycznego zablokowania zmian – od Sejmu, przez Senat, po Pałac Prezydencki.

Likwidacja abonamentu RTV od 1 stycznia 2027. Wreszcie padła konkretna data

Dyskusja o likwidacji abonamentu RTV trwała latami, ale dopiero teraz pada twarda data. Zgodnie z projektem ustawy, ustawa o opłatach abonamentowych zostanie uchylona 1 stycznia 2027 r. Oznacza to, że 2026 będzie ostatnim rokiem, w którym gospodarstwa domowe i firmy zapłacą abonament.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegozostał wpisany do wykazu prac rządu i przekazany do konsultacji publicznych. Plan zakłada, że Rada Ministrów przyjmie go w II lub III kwartale 2026 r., a następnie skieruje do Sejmu.

Kluczowe daty:

5 grudnia 2025 – publikacja założeń projektu,

8 grudnia 2025 – publikacja pełnego projektu ustawy,

23 stycznia 2026 – zakończenie konsultacji publicznych,

II/III kwartał 2026 – planowane skierowanie do Sejmu,

1 stycznia 2027 – likwidacja abonamentu RTV.

To oczywiście scenariusz optymistyczny. W grze nadal pozostaje czynnik polityczny, który może opóźnić lub całkowicie zatrzymać reformę.

Projekt ustawy o likwidacji abonamentu RTV już w konsultacjach. Co się zmieni w 2027?

Najważniejsza nowość to fakt, że data likwidacji abonamentu jest wpisana wprost w projekcie ustawy. Dokument trafił do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Jeśli po ich zakończeniu rząd nie zmieni daty w projekcie, to właśnie 1 stycznia 2027 r. stanie się punktem wyjścia dla dalszych prac w parlamencie.

2,5 mld zł zamiast abonamentu. Jak będzie finansowana TVP i Polskie Radio po zmianach?

Likwidacja opłaty abonamentowej nie oznacza końca finansowania mediów publicznych. Przeciwnie – rząd proponuje, by TVP, Polskie Radio i 17 rozgłośni regionalnych miały gwarantowane co najmniej 2,5 mld zł rocznie z budżetu państwa. Kwota ma być waloryzowana o inflację. To de facto potwierdzenie stanu, który trwa od lat: większość środków przekazywanych mediom publicznym nie pochodzi z realnie ściąganych opłat, lecz z rekompensat budżetowych.

Nowy system zakłada:

sztywną minimalną kwotę finansowania wpisaną do ustawy,

wpisaną do ustawy, coroczne przekazywanie środków przez ministra finansów na rachunek KRRiT ,

, podział pieniędzy przez KRRiT między TVP, Polskie Radio i media regionalne według ustawowych procedur.

Oficjalnym powodem reformy jest konieczność dostosowania polskiego prawa do unijnego aktu o wolności mediów (EMFA), który wymaga stabilnego finansowania mediów publicznych.

Kto naprawdę przestanie płacić abonament RTV, a kto zapłaci pośrednio? Wyjaśniamy

Dla widzów najważniejsze jest to, że zniknie obowiązek opłacania abonamentu i rejestrowania odbiorników. Kontrole z Poczty Polskiej przestaną być potrzebne. Ale to nie znaczy, że finansowanie mediów publicznych przestanie istnieć. Po prostu zamiast miesięcznej opłaty każdy z nas będzie dokładać się pośrednio – poprzez podatki i inne daniny, z których zasilany jest budżet państwa.

Warto też podkreślić:

likwidacja opłaty nie oznacza umorzenia zaległości,

długi abonamentowe powstałe przed 2027 r. nadal mogą być dochodzone.

Krótko mówiąc: opłata zniknie, ale historia zadłużenia nie zostanie wymazana.

Reforma mediów publicznych: likwidacja RMN i nowa KRRiT. Najbardziej konfliktowy punkt ustawy

Projekt przewiduje nie tylko nowy sposób finansowania, lecz także przebudowę całego systemu zarządzania mediami publicznymi. Kluczowe zmiany to:

likwidacja Rady Mediów Narodowych i przejęcie jej kompetencji przez KRRiT,

i przejęcie jej kompetencji przez KRRiT, powiększenie KRRiT z 5 do 9 członków i wprowadzenie rotacyjnej wymiany co dwa lata ,

i wprowadzenie rotacyjnej , nowe zasady powoływania władz mediów publicznych – jednoosobowe zarządy wybierane w otwartych konkursach,

– jednoosobowe zarządy wybierane w otwartych konkursach, wymogi „apolityczności” kandydatów – m.in. brak działalności partyjnej przez określony czas,

– m.in. brak działalności partyjnej przez określony czas, ograniczenia w wydawaniu prasy przez samorządy.

To właśnie te elementy – a nie sama likwidacja abonamentu – budzą największe kontrowersje polityczne. Opozycja już zapowiada sprzeciw wobec likwidacji RMN, co oznacza realne ryzyko prezydenckiego weta.

Abonament RTV 2026: nowe stawki, ostatni rok opłat i co jeszcze trzeba zapłacić

Zanim dotrzemy do 2027 roku, czeka nas jeszcze jeden pełny rok opłat – i to w wyższych stawkach. W 2026 roku abonament wyniesie:

9,50 zł miesięcznie za radio,

30,50 zł miesięcznie za telewizor.

Przy płatności za cały rok ze zniżką:

ok. 102,60 zł za radio,

ok. 329,40 zł za telewizor.

Do końca 2026 roku wciąż obowiązuje rejestracja odbiorników, a Poczta Polska ma prawo naliczać opłaty i kary. Więcej na ten temat piszemy w artykule: Abonament RTV 2026: nowe stawki od 1 stycznia i wyższy limit zwolnień

Co zmiany oznaczają dla Twojego rachunku? Praktyczny scenariusz dla każdego gospodarstwa

Jeśli masz telewizor zarejestrowany na siebie, scenariusz jest prosty:

w 2025 i 2026 r. nadal płacisz abonament,

od 1 stycznia 2027 r. obowiązek znika,

zaległości sprzed tej daty nadal istnieją,

media publiczne działają dalej, finansowane z budżetu.

Bezpośrednio – odetchniesz, bo zniknie miesięczna opłata. Pośrednio – koszt mediów pozostanie, tylko rozłoży się na wszystkie podatki.

Najczęstsze pytania o likwidację abonamentu RTV (FAQ)

Kiedy ostatecznie przestaniemy płacić abonament? Jeśli ustawa przejdzie, będzie to 1 stycznia 2027 r. Czy w 2026 r. trzeba rejestrować telewizor? Tak. Do czasu uchylenia ustawy obowiązują dotychczasowe przepisy. Czy zaległości zostaną anulowane? Nie. Projekt nie przewiduje umorzenia starych długów. Czy media publiczne będą darmowe? Nie. Po prostu finansowanie zostanie przeniesione do budżetu państwa.

Podstawa prawna