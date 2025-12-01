Spytał o to komornik sądowy, który sprzedał na licytacji zadłużoną nieruchomość. Transakcja była opodatkowana VAT, w związku z czym nabywca zapłacił cenę brutto, czyli z podatkiem. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o przysądzeniu własności komornik sporządził plan podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Plan ten uprawomocnił się, po czym sąd przekazał na konto komornika kwotę podatku, którą zgodnie z art. 18 ustawy o VAT komornik powinien jako płatnik wpłacić do urzędu skarbowego.

Przepisy nakazują mu także wystawić fakturę dokumentującą transakcję w imieniu dłużnika. Pojawił się jednak problem: dłużnik zmarł miesiąc przed tym, jak komornik otrzymał od sądu kwotę VAT.