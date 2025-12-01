Spytał o to komornik sądowy, który sprzedał na licytacji zadłużoną nieruchomość. Transakcja była opodatkowana VAT, w związku z czym nabywca zapłacił cenę brutto, czyli z podatkiem. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o przysądzeniu własności komornik sporządził plan podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Plan ten uprawomocnił się, po czym sąd przekazał na konto komornika kwotę podatku, którą zgodnie z art. 18 ustawy o VAT komornik powinien jako płatnik wpłacić do urzędu skarbowego.
Przepisy nakazują mu także wystawić fakturę dokumentującą transakcję w imieniu dłużnika. Pojawił się jednak problem: dłużnik zmarł miesiąc przed tym, jak komornik otrzymał od sądu kwotę VAT.
Komornik uważał, że w tej sytuacji, na skutek śmierci dłużnika, nie będzie już musiał wystawić faktury ani wpłacić kwoty podatku do urzędu skarbowego. Sądził, że VAT pozostanie w depozycie sądowym.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przypomniał, że w świetle ustawy o VAT komornik jako płatnik dokonuje transakcji w imieniu podatnika – dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika jest opodatkowana, jeśli byłaby opodatkowana, gdyby obowiązek rozliczenia się z fiskusem miał sam dłużnik.
Bo prawda, wskutek śmierci dłużnika nie ma już podmiotu, w imieniu którego komornik mógłby wystawić fakturę VAT na rzecz nabywców nieruchomości, ale nie zwalnia to komornika z obowiązku wpłacenia do urzędu skarbowego kwoty VAT otrzymanej od sądu – wyjaśnił dyrektor KIS.
Nadal bowiem – jak podkreślił – zgodnie z art. 18 ustawy o VAT komornik jest płatnikiem z tytułu dostawy towarów będących własnością dłużnika, dokonywanej w trybie egzekucji.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 listopada 2025 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.939.2025.1.RG
