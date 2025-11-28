Chodziło o kobietę, która w sierpniu 2025 r. zgodziła się na prośbę właściciela mieszkania przedwcześnie rozwiązać umowę najmu. W zamian otrzymała jednorazowe świadczenie pieniężne, które miała przeznaczyć na zakup nowego lokum. Wynagrodzenie nie było, jak przekonywała kobieta, związane ze zgodą na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy. We wniosku o wydanie interpretacji najemczyni przekonywała, że uzyskała rekompensatę, która powinna być wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Przepis ten przyznaje zwolnienie dla przychodów z odszkodowań i zadośćuczynień, których wysokość lub zasady ustalania wynikają z odrębnych przepisów. Wprowadza też opodatkowane wyjątki m.in. odszkodowania za szkody dotyczące firmowego majątku czy też przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. Zdaniem kobiety rekompensata, którą otrzymała nie powinna być kwalifikowana jako którykolwiek z tych wyjątków, a więc powinna być wolna od PIT. W innym wypadku byłaby karana podwójnie tj. utratą mieszkania i podatkiem dochodowym – przekonywała kobieta.