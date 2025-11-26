Poprawkę zgłosił senator Ryszard Świlski z Koalicji Obywatelskiej. Ustawa trafi więc jeszcze raz do komisji w celu zaopiniowania poprawki.

Ustawa o doradztwie podatkowym ma na celu m.in. doprecyzowanie przepisów umożliwiających doradcom podatkowym udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących opłat stosowanych w Ordynacji podatkowej.

Nowela ma umożliwić wykonywanie czynności doradztwa podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Poza tym doradcy podatkowi będą mogli reprezentować klientów przed organami administracji i sądami.

Ustawa zmienia ponadto zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego, co według resortu finansów wynika m.in. z niskiej zdawalności egzaminu, która wynosi ok. 25 proc. Po zmianach kandydaci na doradców podatkowych mają być egzaminowani z umiejętności „poruszania się w przepisach podatkowych i ich analizowania”. Zmiana zakłada także rezygnację z publikowania pytań egzaminacyjnych przed egzaminem.

W nowelizacji podwyższono wysokość opłaty za egzamin na doradcę. Obecnie kosztuje on 1,8 tys. zł, zaś po zmianach ma być to 3,5 tys. zł. (PAP)