W poniedziałek podczas konferencji prasowej w siedzibie KGHM w Lubinie prezes miedziowej spółki Andrzej Szydło poinformował, że zapowiadane przez rząd zmiany w podatku od kopali pozwolą na realizację projektów strategicznych dla KGHM.

„Te projekty strategiczne to jest budowa trzech szybów, które są niezbędne dla udostępnienia złoża. To nie są szyby wydobywcze, natomiast są one konieczne, żeby sięgnąć po zasoby tak zwanego KGHM 1.1. Czyli tych zasobów, które leżą jeszcze do rzeki Odry, a następnie realizować przygotowanie do analizy KGHM tak zwanego 2.0, czyli do złóż, na które posiadamy koncesję za Odrą, na północ od Odry” – mówił prezes.

Dodał, że zmiany w podatku od kopalin oznaczają też powstanie nowych miejsc pracy. Jak uściślił Szydło, miedziowa spółka będzie zgłaszała duże zapotrzebowanie na wykonawców zewnętrznych w zawiązku z inwestycjami. „Stąd, że ten teoretyczny ubytek w budżecie związany z ulgą w podatku od kopalni wcale nie oznacza proporcjonalnie ubytku takiego samego długoterminowo. Dlatego, że z tytułu podatku CIT, podatku PIT, innych podatków, w tym podatków od nieruchomości, w dużym stopniu ten ubytek będzie rekompensowany, nie mówiąc o miejscach pracy, pewności pracy na wiele lat w przód” – argumentował prezes.

W piątek szef resortu finansów Andrzej Domański oraz minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski przekazali informacje o planach obniżenia tzw. podatku miedziowego. Minister Domański wyjaśnił, że od 2026 r. obniżony zostanie współczynnik, służący do obliczania kwoty podatku od wydobycia miedzi, płaconego przez KGHM. Mechanizm odliczeń nakładów inwestycyjnych od podatku od wydobycia miedzi będzie działać od 2029 r., ale w jego ramach będą mogły być odliczane wydatki poniesione już w 2026 r. (PAP)