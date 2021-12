"Komisja może nie tyle się zgodziła na obniżenie VAT z 5% na 0% na żywność, co nam dała sygnał, że możemy tak zrobić, bo wcześniej ministrowie finansów zdecydowali, że w przyszłym roku nową dyrektywą pozwolą na obniżenie VAT-u na żywność z 5% do 0% w UE. Mamy taką milczącą zgodę, żeby to zmienić [wcześniej], natomiast nie ma takiej zgody dotyczącej paliw silnikowych. Tutaj negocjujemy z KE" - powiedział Kościński w rozmowie z Polsatnews.

Ocenił, że ma nadzieję na porozumienie z KE na obniżkę VAT paliw silnikowych z 23 do 8%.

"Trzeba dodać jeszcze, że od 1 stycznia wyłączymy podatek od sprzedaży detalicznej na paliwa silnikowe i mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu z Komisją, że będziemy mogli obniżyć VAT. To też obniży cenę paliwa" - powiedział minister.

Wcześniej radio RMF FM podało, powołując się na nieoficjalne źródła, że Komisja Europejska udzieliła nieformalnej zgody na zerową stawkę VAT na żywność w Polsce praktycznie od zaraz - jeszcze przed wejściem w życie nowej unijnej dyrektywy VAT-owskiej. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki mówił, że jest "wysokie" prawdopodobieństwo, iż od 1 lutego 2022r. wprowadzona zostanie 0-proc. stawka VAT na podstawowe artykuły żywnościowe na okres co najmniej 6 miesięcy. Z końcem listopada informował, że wystosował pismo do Komisji Europejskiej w tej sprawie.

W odpowiedzi na pytanie o kształtowanie się poziomu inflacji i dojście do 10%, Kościński stwierdził, że "nie wiemy, jaka będzie cena gazu, ropy i jaki będzie kurs złotego do dolara, a to są główne czynniki, które spowodują taką inflację".

Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 7,8% r/r w listopadzie 2021 r. Według ekonomistów, w grudniu br. może ona przekroczyć 8% r/r.

(ISBnews)