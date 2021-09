Podatnik prowadzący działalność mieszaną poniósł nakłady, w kwocie 45 000 zł, na lokal użytkowy wykorzystywany do prowadzonej działalności. Czy podlegają one korekcie jednorazowej czy rozłożonej w czasie?

Przyjmuje się przy tym, że korekcie rozłożonej w czasie podlegać mogą również ulepszenia środków trwałych. Jest tak, jeżeli ulepszenia te skutkują zwiększeniem wartości początkowej środka trwałego o więcej niż 15 000 zł. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 7 lipca 2009 r. (sygn. akt I SA/Lu 224/09), „gdy w wyniku ulepszenia środka trwałego jego wartość początkowa wzrosła o więcej niż 15 000 zł, to podatek naliczony związany z dokonaniem ulepszenia będzie podlegał wieloletniej korekcie w okresie 5 lat (10 lat dla nieruchomości) począwszy od roku, w którym ulepszenie zostało oddane do używania. Wieloletniej korekcie podlegają również modernizacje dotyczące środków trwałych, dla których okres korekty już się zakończył lub nieobjętych w ogóle korektą, jeżeli tylko w wyniku ich dokonania wartość początkowa środków trwałych zwiększy się o co najmniej 15 000 zł”. Prawidłowość tego stanowiska potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 9 grudnia 2010 r. (sygn. akt I FSK 2069/09), w którym oddalił skargę kasacyjną.

Nie ma jednocześnie przepisów wprost przewidujących możliwość korygowania faktur VAT RR. Tym niemniej przyjmuje się, że istnieje możliwość wystawiania faktur korygujących do faktur VAT RR. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 marca 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.9.2018.1.KM). Z wyjaśnień udzielanych przez nie wynika, że faktury korygujące VAT RR powinny przez wystawiających je podatników (czyli przez nabywców towarów i usług) być uwzględniane w okresach rozliczeniowych, w których zostały wystawione (np. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 kwietnia 2015 r., nr IPTPP4/4512-83/15-2/UNR). Przyjmuje się przy tym, że data wystawienia faktur korygujących VAT RR jest jednocześnie datą ich otrzymania przez nabywcę towarów i usług (zob. interpretację indywidualną dyrektora IS w Warszawie z 12 lipca 2013 r., nr IPPP2/443-377/13-2/DG). Według mnie dotyczy to jednak tylko faktur korygujących VAT RR zmniejszających wystawianych z przyczyn, które wystąpiły po wystawieniu korygowanych faktur VAT RR. Uważam, że jeżeli przyczyna wystawienia faktury korygującej fakturę VAT RR istniała od początku, faktury korygujące VAT RR zmniejszające powinny być rozliczane wstecznie. Jednakże w wyjaśnieniach organów podatkowych można się spotkać ze stanowiskiem, że w tego typu przypadkach właściwe jest jednak rozliczenie bieżące, tj. w okresach rozliczeniowych wystawienia faktury korygującej VAT RR. W przywołanej wcześniej interpretacji indywidualnej dyrektora IS w Łodzi z 29 kwietnia 2015 r. czytamy, że „w sytuacji, gdy Wnioskodawca został poinformowany o zmianie statusu podatkowego rolnika, tj. o fakcie jego rejestracji jako podatnika VAT czynnego, zobowiązany jest dokonać korekty wystawionych uprzednio faktur RR na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy, gdyż Wnioskodawca w rzeczywistości dokonywał zakupów od podatnika VAT zobowiązanego do rozliczenia całości obrotu uzyskiwanego w prowadzonym gospodarstwie rolnym na zasadach ogólnych. W wyniku dokonanej korekty nie wystąpi kwota należności oraz nie wystąpi kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w przepisach art. 116 ustawy. Przedmiotowa korekta powinna zostać ujęta przez Wnioskodawcę w ewidencji i deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym faktura korygująca została wystawiona”.