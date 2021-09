Pytanie zadaliśmy w związku z wątpliwościami, które zgłosił jeden z czytelników. Zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1179) resort finansów twierdził, że od 1 lipca br. symbol EE, a od 2022 r. symbol WSTO_EE należy stosować „do każdej dostawy dokonywanej w ramach WSTO”. Powstało więc pytanie, czy podatnicy, którzy zarejestrowali się w systemie OSS i będą wykazywać wewnątrzwspólnotową sprzedaż na odległość w składanej co kwartał deklaracji, muszą wykazywać takie transakcje w JPK_VAT. A jeśli tak, to w jaki sposób mają to zrobić – pytał czytelnik.