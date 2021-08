Szkoła złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Wskazała w nim, że słuchacze będą płacić czesne, wpisowe i inne opłaty w związku z wydawaniem dokumentów (legitymacji, zaświadczeń itp.). Szkoła chce też podpisać z urzędem pracy umowę o dokształcanie lub przekwalifikowanie zawodowe. W takim przypadku 70 proc. kosztów dofinansuje urząd. Szkoła wyjaśniła, że jej usługi można zaliczyć do kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a więc do usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. Wyjaśnił, że co prawda szkoła świadczy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, ale nie są one prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Placówka nie uzyskała też akredytacji (dopiero ma ją uzyskać), a szkolenia nie są finansowane w całości ze środków publicznych. Nie spełnia więc żadnego z wymogów zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a–c ustawy o VAT. Zwolnienie będzie wchodziło w grę dopiero wtedy, gdy szkoła uzyska akredytację.

WSA we Wrocławiu uchylił interpretacje z przyczyn proceduralnych, bo uznał, że organ nie wyjaśnił wszystkich kwestii, o które wnioskowała spółka. Poza tym powinien wypowiedzieć się co do zgodności art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a–c ustawy o VAT z dyrektywą, a więc czy przepisy te stanowią prawidłową implementację art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 112 o VAT.

NSA nie zgodził się z wrocławskim WSA. Sędzia Hieronim Sęk wskazał, że organ odpowiedział na wszystkie pytania spółki. WSA błędnie więc uznał, że nie załatwił wniosku o wydanie interpretacji w całości. NSA wyjaśnił też, że organ zajął stanowisko również w kwestii implementacji dyrektywy do art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a–c ustawy o VAT. Dyrektor IS stwierdził bowiem, że stanowią one dostosowanie polskiego systemu prawnego do art. 132 ust 1 lit. i dyrektywy 112. Sędzia Hieronim Sęk wskazał, że wszystkie wymogi dyrektywy prawidłowo implementowano do art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a–c ustawy o VAT. Krajowe przepisy nie naruszają więc dyrektywy.