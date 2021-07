Spytała o to spółka, która zamierza sprzedawać partnerowi emitowane przez siebie kody rabatowe. Natomiast partner będzie przekazywał je innym osobom w ramach organizowanych przez siebie akcji promocyjnych. Osoby te będą mogły wykorzystać kody rabatowe w sieci sklepów należących do spółki oraz do podmiotów współpracujących z nią na podstawie umów franczyzowych. Kod rabatowy będzie upoważniać do zakupu ściśle określonego towaru lub towarów po cenie uzgodnionej w umowie pomiędzy spółką a partnerem (np. 1 zł brutto).